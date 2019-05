Motorista de caminhão é atropelado e morto no Jardim América

A Polícia Civil investiga a morte do motorista de caminhão Eduardo Marchesini Hattori, 44 anos. Ele foi atropelado por um trem de carga nessa quarta-feira, 1º, no Jardim América, em Suzano.

A investigação deve determinar se a vítima teve um mal súbito, quando atravessava a linha férrea. O caso é tratado como homicídio culposo - quando não há intenção de matar. Investigadores também vão analisar se o motorista de caminhão estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

As informações iniciais apontam que Hattori foi encontrado morto. O local do acidente foi preservado, uma vez que a cena passou por análise de peritos da Polícia Científica.

De acordo com a polícia, um sobrinho da vítima revelou que o motorista tinha retornado de uma viagem. E que deixou o caminhão na empresa. Disse também que o tio tinha hábito de beber nos períodos de folga, porém não sabia se ele estava embriagado no momento do acidente.