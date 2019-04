Motorista leva 'paulada' e tiro durante tentativa de assalto no Miguel Badra

Dois homens ficaram feridos, um deles atingido por um tiro no braço, após tentativa de roubo em uma rotatória do Miguel Badra, em Suzano. A Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito. O caso aconteceu no início da madrugada do último sábado (6).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta da meia-noite, policiais realizavam patrulha pela Rodovia Mario Covas (SP-21), sentido Miguel Badra, quando foram parados por um motorista, de 20 anos, uma das vítimas. Segundo ele, três homens tentaram roubar a moto que dirigia na rotatória do Miguel Badra. O motorista contou que ao diminuir a velocidade para passar no local, um dos indivíduos o acertou com uma "paulada" para derrubá-lo e depois roubar a moto. Mesmo sendo atingido, ele não caiu e fugiu.

A polícia chegou na rotatória e conseguiu prender um dos suspeitos do crime. Minutos depois, enquanto levavam o indivíduo para a Delegacia Central de Suzano, apareceu outra vítima, um serralheiro, de 30 anos, noticiando a mesma tentativa de assalto no local.

As vítimas reconheceram o suspeito preso pela polícia como um dos autores do crime.

Tiro

O motorista, agredido, recebeu atendimentos médicos no Pronto-Socorro (PS) de Poá, onde foi informado que também foi atingido por um tiro no braço.

Suspeito

Questionado, o suspeito negou os fatos e alegou que estava passando no local para comprar drogas.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio.