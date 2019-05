Motorista morre após ser baleado enquanto dirigia no Jardim Nazareth

Um homem, de 32 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (8) após levar um tiro enquanto dirigia pela Rua Sebastião Gualberto de Almeida, no Jardim Nazareth, em Suzano. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), o caso aconteceu por volta das 22h30.

Segundo os relatos de pessoas próximas ao local, o veículo em que o motorista estava, um Fiat Pálio, perdeu o controle após ser fechado por um automóvel desconhecido. O carro da vítima se chocou contra a traseira de um outro veículo, um Hyundai HB20, que estava estacionado na rua. O airbag do carro da vítima foi acionado com a batida, porém, ao se aproximarem do veículo, as testemunhas observaram um ferimento de arma de fogo nas costas do motorista.

De acordo com o B.O, tudo indica que o disparo foi efetuado pelo vidro da porta traseira do lado direito, que atravessou o banco do motorista atingindo assim as costas da vítima. É possível também que o motorista tenha perdido o controle após ser baleado.

A vítima foi socorrida pelas equipes médicas e encaminhada para a Santa Casa de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os familiares da vítima, ele morava em Mogi das Cruzes, era motorista de aplicativo e estava fazendo uma viagem quando o crime aconteceu.

Ainda, de acordo com os relatos, uma passageira o acompanhava, mas ela não foi localizada.

Câmeras de segurança próximas ao local serão analisadas para contribuir com a investigação. Tendo em vista que não houve subtração de bens, o caso foi registrado como homicídio no Distrito Policial (DP) Central de Suzano.