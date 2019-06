Mulher é esfaqueada e morta dentro de casa na Estrada do Areião em Suzano

Uma mulher foi encontrada morta nesta segunda-feira, 24, em uma casa na Estrada do Areião, no Jardim Maitê, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi esfaqueada no pescoço.

O chamado foi enviado por volta das 18h15. A denúncia dizia que a vítima foi assassinada dentro de casa, tendo o suspeito fugido logo após o crime.

Policiais foram ao local e confirmaram o relato, inclusive estão colhendo mais informações para localizar o suspeito. Ele é parente da vítima. A motivação da morte violenta está sendo apurada.

Peritos da Polícia Científica foram chamados. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) também foram notificados sobre o caso. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado mais informações sobre o homicídio.