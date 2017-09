Mulher é presa após tentar entrar no CDP de Suzano com dois microcelulares

Uma mulher foi presa neste fim de semana após tentar entrar com dois microcelulares, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. Os aparelhos estavam embrulhados em um pacote com fita isolante, borracha e massa adesiva.

O flagrante foi feito na manhã deste sábado (16). Durante procedimento de revista, a mulher acionou o alarme sonoro do portal eletrônico da unidade. Agentes penitenciárias a questionaram sobre estar portando algo ilícito. A suspeita admitiu a posse de dois microcelulares. Os objetos estavam escondidos na região íntima da mulher.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a mulher foi encaminhada à Delegacia Central de Suzano. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado. Na ocasião, o órgão disse que o nome da suspeita foi suspenso do rol de visitas do CDP.

"A direção do CDP de Suzano instaurou procedimento disciplinar apuratório para averiguar a cumplicidade ou não do detento que receberia a visita e comunicou o fato à Vara de Execuções Criminais (VEC) da região", frisou nota enviada pela SAP.