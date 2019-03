Mulher é presa com mil papelotes de cocaína

Uma mulher, com antecedentes criminais para homicídio, foi presa em flagrante na noite de sexta-feira (29), em Mogi das Cruzes, com mais de 1 kg de cocaína, divididos em mil papelotes e 160 pinos da droga. Ainda foram encontrados com ela, 462 invólucros de crack.

Após uma denúncia de chegada de drogas no bairro Jundiapeba, a Polícia Militar (PM) se deslocou até o local dos fatos e foram recebidos, na residência denunciada, pela traficante.

A mulher foi indagada pela PM e negou que algo de ilícito teria ocorrido no local. Ela permitiu a entrada dos agentes na residência e após vistoria, foram encontrados, em cima do guarda-roupa e dentro de uma mochila, uma grande quantidade de drogas.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a cadeia pública de Poá.