Mulher em situação de rua é atropelada e morta na Rua Dr Prudente de Moraes

Uma mulher em situação de rua foi atropelada e morta na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na altura da Estação Suzano, durante a madrugada desta quarta-feira, 14. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima ainda permanecia na via durante esta manhã a espera da perícia.

As informações iniciais da PM apontam que o acidente ocorreu por volta 4h30. Com o impacto da batida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre o motorista e as circunstâncias do fato.

O caso só deve ser registrado após peritos da Polícia Científica realizarem os procedimentos de identificação da vítima, bem como iniciar os trabalhos para a investigação.

Trânsito

O trânsito na via se complicou ainda mais nesta manhã. O acúmulo de veículos tem formado longas filas, principalmente sentido Poá. Para se ter ideia, em frente à Estação, o motorista enfrenta lentidão por causa do desvio feito pela PM. Mais à frente, a via continua com tráfego lento, pois há o acúmulo de carros.