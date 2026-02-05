Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 05 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressão do ex-companheiro em Ferraz

Delegacia de Defesa da Mulher investiga o caso

05 fevereiro 2026 - 16h55Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Uma mulher, de 26 anos, pulou de um carro em movimento para conseguir fugir das agressões do ex-companheiro, de 28, no bairro Jardim Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos, na tarde desta quarta-feira (4).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), na Avenida Águas da Prata, a mulher seguia para o mercado quando foi abordada pelo suspeito, que estava em um veículo e ofereceu carona.

Após entrar no carro, a vítima passou a ser agredida e acabou pulando do carro em movimento para conseguir escapar.

Na delegacia, a vítima solicitou medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro e foi orientada a comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito. O caso é investigado por meio de inquérito policial na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ferraz de Vasconcelos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Itaquá desmancha casa-bomba e atende mais de 100 ocorrências de perturbação do sossego
Polícia

GCM de Itaquá desmancha casa-bomba e atende mais de 100 ocorrências de perturbação do sossego

Homem suspeito de abuso sexual virtual contra adolescente é preso em Suzano
Polícia

Homem suspeito de abuso sexual virtual contra adolescente é preso em Suzano

Após ameaçar irmã, homem é preso por posse ilegal de arma em Suzano
Polícia

Após ameaçar irmã, homem é preso por posse ilegal de arma em Suzano

Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na Mogi-Bertioga
Polícia

Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na Mogi-Bertioga

Bebê morre em Mogi, e Polícia investiga possível ingestão de chumbinho
Polícia

Bebê morre em Mogi, e Polícia investiga possível ingestão de chumbinho

Mulher é presa suspeita de matar companheiro afogado em Salesópolis
Polícia

Mulher é presa suspeita de matar companheiro afogado em Salesópolis