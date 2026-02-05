Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressão do ex-companheiro em Ferraz

Uma mulher, de 26 anos, pulou de um carro em movimento para conseguir fugir das agressões do ex-companheiro, de 28, no bairro Jardim Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos, na tarde desta quarta-feira (4).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), na Avenida Águas da Prata, a mulher seguia para o mercado quando foi abordada pelo suspeito, que estava em um veículo e ofereceu carona.

Após entrar no carro, a vítima passou a ser agredida e acabou pulando do carro em movimento para conseguir escapar.

Na delegacia, a vítima solicitou medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro e foi orientada a comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito. O caso é investigado por meio de inquérito policial na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ferraz de Vasconcelos.