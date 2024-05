Mulher tenta entrar com maconha escondida em linguiça no CDP de Suzano

Uma mulher de 66 anos foi impedida de entrar no Centro de Detenção Provisória de Suzano (CDP), no último sábado (11), com maconha escondida em pedaços de linguiça. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a descoberta ocorreu durante o horário de visitas.

De acordo com a SAP, policiais penais faziam a revista dos itens trazidos por familiares de presos, quando encontraram a droga em meio à alimentação destinada a um detento. No total, os agentes encontraram cinco invólucros que continham um total de sete gramas de maconha.

Segundo a pasta, a mulher foi conduzida à delegacia de polícia local de plantão para registro de boletim de ocorrência de outros procedimentos legais de praxe.