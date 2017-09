Oito são presos depois de invadir e furtar motos no Pátio do Casa Branca em Suzano

Atualizado às 17h09

Oito pessoas foram presas ontem depois de uma sequência de furtos a motos no pátio de veículos, localizado na Rua Getúlio Moreira de Souza, no bairro Casa Branca, em Suzano. No total, a Polícia Militar (PM) conseguiu recuperar 11 motocicletas e apreender cinco celulares, um deles roubado. Os policiais acreditam que estejam envolvidos mais de 30 pessoas, incluindo os detidos. Os suspeitos planejaram o crime pelo WhatsApp.



Para a polícia, a ação se assemelha aos crimes cometidos no Rio de Janeiro, em razão da quantidade de indivíduos que participaram da invasão. Do total de presos, seis são de Suzano e dois da Cidade Tirandentes, Zona Leste de São Paulo. Os suspeitos tem entre 18 e 22 anos. Esta teria sido a segunda ação cometida pelo grupo, já que um crime semelhante ocorreu na semana passada. Segundo o sargento Adário, os suspeitos planejaram o crime no WhatsApp. "O grupo foi denominado Suzano - Cidade Tiradentes. Eles planejaram a invasão na rede social", disse.



O furto foi comunicado durante a madrugada. A PM recebeu denúncia anônima sobre a invasão. Duas viaturas foram ao local, mas o efetivo aumentou. Três foram presos em frente ao pátio, sendo que os demais suspeitos conseguiram fugir. A polícia apresentava os detidos, na Delegacia Central, quando mais pessoas foram presas em bairros próximos, somando oito presos.



"Foi uma correria total. Eles conseguiram se dispersar para diferentes direções. Eram mais de 30 indivíduos. A cena dentro e fora do pátio era de motos caídas ao chão. Eles iriam furtar várias motocicletas".



O policial diz que os suspeitos afirmaram que as motos teriam duas finalidades: a primeira para dar 'rolê' e a segunda, e mais preocupante para o oficial, é que os veículos seriam usados para uma série de roubos na região. "Desses presos, alguns tem passagens na Justiça. Um falou que ia usar a moto furtada para andar no Natal. Outro que iria usá-la para praticar assaltos. A administração do Pátio Municipal ainda deve fazer um levantamento de quantos veículos foram levados", completou Adário.



Os envolvidos responderão pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e receptação.

Além do sargento, a ação teve participação dos cabos Aquino, Wilner, Medeiro, Dornellas e do soldado Lindolfo.

Prefeitura

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana fará o levantamento dos veículos que foram subtraídos do pátio do bairro Casa Branca. Em nota, a Prefeitura informou que os vigias da empresa que administra o local, a Paris Administração e Serviços Ltda., acionaram a Polícia Militar. Após isso, oito criminosos foram abordados e encaminhados para o Distrito Policial (DP) Central. “A segurança é de responsabilidade da empresa contratada para administrar o pátio. No local, ela disponibiza de vigilantes para tal zeladoria”, explicou a administação.

Segundo a nota, após o levantamento dos veículos subtraídos é de responsabilidade da empresa contratada regularizar a situação, com relação aos prejuízos de proprietários que tenham veículos sob custódia do pátio. A Prefeitura também confirmou que uma ocorrência semelhante foi registrada na semana passada. Na ocasião, mais de 15 pessoas invadiram o local e furtaram motos.