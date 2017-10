Operação da Rota apreende mais de 20 quilos de maconha

Policiais da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (ROTA) apreenderam mais de 20 quilos de maconha nesta quarta-feira (18), em Itaquaquecetuba. Pelo menos, 26 tijolos de maconha foram encontrados em um terreno baldio, na Rua Antonio Giudice, no Jardim Aracaré. Um casal, de 29 e 45 anos, foi preso. A ação contou com o apoio do Canil do 32º Bata Polícia Militar de Suzano.

Segundo a Polícia, a ação teve início depois da prisão de uma suspeita de liderar o tráfico de drogas na Vila Monteiro, em Poá. Ela foi detida na Rua Maria Piedade. Neste caso, os policiais encontraram dois tijolos de maconha, uma balança de precisão e porções de cocaína.

Em seguida, a mulher passou detalhes sobre o local onde ia buscar drogas. Quando chegaram ao local, os policiais da Rota viram se tratar de um terreno baldio. O Canil prestou apoio à ocorrência, pois havia indícios de que a área havia sido movimentada.

Com a ajuda do cão Judá, a Rota apreendeu os tijolos e levou os suspeitos para a Delegacia Central de Itaquaquecetuba.