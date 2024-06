Operação Guardiã Azul desativa casa bomba em Itaquá

A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Itaquaquecetuba realizou, na noite de quinta-feira (20), mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, desta vez no Marengo Baixo, nas imediações de equipamentos públicos. A operação, denominada Guardiã Azul, resultou na desativação de uma casa bomba e na prisão de uma mulher suspeita de chefiar o tráfico de drogas na região.



De acordo com o registro, as equipes estavam em patrulha quando avistaram uma mulher que, ao notar a presença das viaturas, tentou fugir. Em seguida, os agentes iniciaram as buscas pela suspeita, quando encontraram uma bolsa contendo 94 buchas de maconha, 237 porções de cocaína e 194 pedras de crack. Durante a abordagem, a mulher confessou estar no local para abastecer o tráfico no bairro e revelou a localização da casa onde coletou as drogas.



No imóvel identificado, a equipe confirmou a informação e encontrou uma grande quantidade de entorpecentes, sendo 3.361 porções de cocaína, 450 unidades de crack, 195 pinos de drogas K, 171 buchas de maconha, além de R$ 1.723,00 em dinheiro e dois rádios comunicadores. O total estimado de prejuízo para os traficantes foi de R$ 47,7 mil. O caso foi apresentado na Delegacia Central.



O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, comentou a ação. "O sucesso da operação reforça a importância da nossa estratégia. Combater o tráfico é garantir a paz nas comunidades e a saúde pública, já que o uso de drogas é um problema social. Nossas equipes estão de parabéns”, disse.



Ainda durante a operação, a ROMU apreendeu mais 43 porções de cocaína, 22 pinos de drogas K, 13 unidades de crack e 11 buchas de maconha. "Estamos ampliando as operações nos bairros onde há maior concentração de uso e venda de drogas. Em uma cidade do tamanho de Itaquá, essas operações são cada vez mais importantes”, completou o prefeito Eduardo Boigues.