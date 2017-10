Operação recupera R$ 109 mil e prende suspeitos de roubos a banco na região

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes desencadeou nesta segunda-feira (9) uma megaoperação para prender uma quadrilha especializada em roubos a banco. Cinco homens foram presos, nas cidades de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e no bairro Cidade Tiradentes, Zona Leste da Capital. Ao todo, a ação resultou na apreensão de dois carros, uma moto e aproximadamente R$ 109 mil. De acordo com a Polícia, o bando é suspeito de ter realizado mais de dez assaltos na Grande São Paulo, tendo lucrado mais de R$ 1,6 milhão.



A operação denominada ‘Banco Fechado’ foi iniciada há um mês, depois de uma tentativa de roubo a uma agência bancária em Biritiba Mirim. Pelo menos, 98 policiais civis participaram da ação para cumprir sete mandados de prisão.



A Polícia iniciou as prisões ainda durante a madrugada. Mesmo com as detenções, os policiais não localizaram nenhuma arma. A suspeita é de que as armas utilizadas durantes os roubos sejam alugadas. Porém, o montante em dinheiro foi encontrado em uma das casas. O endereço não foi especificado.



Além do dinheiro, a polícia apreendeu um Fiat Palio, um Hyundai HB20 e uma Honda Hornet.



Quadrilha do boné



Denominados como ‘Quadrilha do Boné’, os bandidos são suspeitos de terem praticado mais de 15 assaltos. Destes, um foi cometido no Alto Tietê. Na lista divulgada pela Polícia, o numerário de dinheiro levado pelo bando ultrapassa R$ 1 milhão.