Operação São Paulo Mais Seguro é realizada no Alto Tietê

A Polícia Militar desencadeia, nesta sexta-feira (7), desde às 5 horas, a 'Operação São Paulo Mais Seguro' no Alto Tietê e em todo o Estado. O balanço das atividades na região deve ser divulgado na próxima segunda-feira, 10.

Com o intuito de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime, as ações especiais não têm hora para acabar.

O efetivo empenhado na região não foi divulgado. Mas, no Estado, a operação contará com a mobilização de 20.340 policiais militares, o emprego de 8.013 viaturas e 9 helicópteros, distribuídos em 2.470 pontos. As equipes estarão em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.

Em caso de emergência, acione o Policial Militar mais próximo ou ligue no telefone de emergência 190.