Patrulhamentos resultam em prisão de mulher e na localização de 343 porções de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por intermédio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Canil, atendeu duas ocorrências na última terça-feira (07/05) relacionadas ao tráfico de drogas, que resultaram na prisão de uma mulher em flagrante e na localização de 343 unidades de entorpecentes.

O primeiro atendimento ocorreu quando os agentes do Canil trafegavam na rua Otacílio Gervásio dos Santos, no Jardim Margareth, por volta das 14h10, e notaram um homem e uma mulher agindo de forma suspeita. Com a aproximação da equipe, a dupla tentou fugir, mas a mulher foi detida. Com ela foram encontrados 90 unidades de maconha, 29 de crack e 24 de cocaína, 16 frascos de lança-perfume, cadernos com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 376. Ao ser questionada, ela teria confessado que era o primeiro dia de vendas e que havia começado logo pela manhã. A mulher foi encaminhada ao 2° Distrito Policial do Boa Vista. A equipe da Romu prestou apoio nesta ocorrência.

No mesmo dia, às 18h30, desta vez na rua Fábio Cabral dos Santos, no Miguel Badra, a Romu notou uma movimentação suspeita de pessoas, que rapidamente se dispersaram ao avistarem a viatura. Após uma busca onde as pessoas estavam reunidas, foi encontrada uma sacola contendo 78 porções de maconha, 36 de crack e 55 de cocaína e 15 frascos de lança-perfume. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia Central de Polícia.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, a GCM demonstrou estar vigilante em relação a atitudes suspeitas. “Tudo isso é resultado de muito trabalho e treinamento com os agentes da Guarda Civil Municipal. Diante de qualquer indício de algo errado, vamos tomar as medidas necessárias para garantir a segurança de todos”, declarou o chefe da pasta.