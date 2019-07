Pelotão de elite da GCM de Suzano recebe denúncia e prende agressor

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Suzano prendeu nessa quinta-feira, 11, um suspeito de ameaçar a ex-companheira. O homem descumpriu uma medida protetiva e foi localizado em frente à residência da vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Agentes do grupo especial da GCM chegaram ao local, na Rua Daniel Hernesto Mattei, no Miguel Badra, depois de receber denúncia da vítima, que é assistida pela Patrulha Maria da Penha. Ela foi integrada ao programa por frequentes ameaças sofridas pelo então marido. Inclusive, as juras de morte ocasionaram ao pedido da Justiça, para que o homem fosse preso.

De acordo com a Romu, o suspeito foi encontrado na porta da casa da vítima. A respeito de estar no local, o homem não soube dizer o que estaria fazendo no local, tampouco qual sua intenção com esta visita.

O homem foi levado à delegacia e preso.