PM e GCM de Suzano realizam operação para localizar bandido no Monte Cristo

Com ajuda do helicóptero Águia, policiais militares (PMs) e guardas civis municipais (GCMs) realizam buscas para localizar um ladrão na região do Jardim Monte Cristo, em Suzano, durante a tarde desta quarta-feira, 10. De acordo com as primeiras informações da polícia, um bandido teria tentado roubar uma pessoa nas imediações do Parque Max Feffer. Ninguém foi preso.

A caçada ao bandido se iniciou, depois que uma viatura da PM flagrou a ação. Houve perseguição e o suspeito conseguiu entrar numa comunidade, próxima ao parque municipal. De lá, ele teria entrado numa região de mata.

Até o momento, a polícia não confirmou se a vítima do assalto foi ferida por algum tipo de objeto, como faca. Contudo, as buscas devem continuar e ser intensificadas.

O DS aguarda mais detalhes do desfecho do caso.