PM prende ex-condenado da Justiça com carro clonado e revólver em Suzano

Um homem, de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar com um carro clonado e um revólver calibre 38, durante a manhã desta quarta-feira, 24, na região do Boa Vista, em Suzano. De acordo a polícia, o suspeito ostenta duas passagens na Justiça, sendo uma delas por tortura.

Os policiais estavam passando pela Avenida Francisco Marengo, por volta das 9h30, quando desconfiaram do motorista de um HB20. Nada de ilícito foi localizado com o suspeito, no entanto, os agentes realizaram uma análise ao veículo. Na oportunidade, foi descoberto que o veículo tinha sido furtado dia 15 de maio, na capital paulista.

De acordo com a polícia, as placas davam conta de que o proprietário de tal veículo morava na região. Policiais foram ao endereço, mas descobriram um novo delito; o carro apreendido em Suzano tinha sido clonado, já que o verdadeiro estava estacionado na garagem.

A respeito dos crimes, o suspeito afirmou que o veículo foi comprado pela esposa. Disse que a transação, que girou em torno de R$ 31 mil, foi realizada com uma familiar dela. Enquanto apuravam mais informações, os policiais receberam denúncia de que o suspeito tinha um revólver em casa.

Novas buscas foram realizadas, desta vez no Jardim Europa. O relato passado aos policiais foi confirmado e o revólver mais quatro munições foram encontradas.



Segundo a polícia, a esposa do suspeito foi encaminhada à delegacia. Ela, porém, foi liberada após prestar depoimento. Já o homem ficou preso indiciado pelos crimes de receptação e posse de arma de uso restrito.