PM prende homem e outro morre após bater moto durante perseguição em Suzano

A Polícia Militar prendeu um suspeito, de 18 anos, após colisão de uma moto com um pilar durante perseguição. No acidente, outro homem, de 21 anos, que estava junto na moto, morreu. O caso aconteceu nesta segunda-feira (8), às 20h50, na Estrada do Areião, em Suzano.

Segundo os agentes, os suspeitos não obedeceram a ordem de parada, dando início à fuga na Rua Doutor Prudente de Moraes. O condutor perdeu o controle e colidiu com um pilar, tentou fugir a pé e foi preso. Ele foi levado à Santa Casa de Suzano e não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já o de 18 anos, foi preso e autuado em flagrante por porte ilegal de arma e receptação. A moto foi devolvida ao dono e a arma apreendida.