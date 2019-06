PM prende quadrilha responsável por furto a veículo, roubo a comércios e porte ilegal de arma

A Polícia Militar (PM) prendeu, na madrugada desta terça-feira (11), quatro suspeitos por furto a carro, roubo a comércios e porte ilegal de arma, em Ferraz de Vasconcelos.

Durante patrulhamento na Estrada do Paiol, a polícia abordou um automóvel ocupado por quatro indivíduos. Após revista e buscas no carro, foi localizado um revólver calibre 38 com numeração raspada, e constatou que o veículo era produto de furto no dia anterior e que tinha a placa de outro carro.

Os indivíduos confessaram que haviam praticado roubos a estabelecimentos comerciais na área da capital. Além disso, eles foram reconhecidos por vítimas na Delegacia Central de Ferraz, onde o caso foi registrado.