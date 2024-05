PM prende quatro por tráfico de drogas durante operação em Suzano

A Polícia Militar (PM) prendeu quatro suspeitos por tráfico de drogas durante a Operação Bloqueio, na Estrada dos Fernandes, em Suzano, na última terça-feira (30). De acordo com a PM, os infratores estavam transportando cocaína, crack, maconha e K9 em um veículo, que trafegava na altura do bairro Parque Santa Rosa.

Segundo a corporação, agentes do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M) realizavam um bloqueio para fiscalização de veículos quando notaram um GM/Onix tentando ultrapassar um ônibus em um local proibido.

Um dos ocupantes tentou sair do automóvel ainda em movimento, mas foi contido pelos policiais. Os agentes encontraram 985 porções de vários entorpecentes. As drogas estavam separadas em sacolas que continham as inscrições Suzano, Ferraz de Vasconcelos e São Miguel Paulista, possíveis destinos dos entorpecentes.

O condutor de 22 anos e uma mulher, de 23, permaneceram em silêncio. Já os dois ocupantes do banco traseiro, um deles com 23 anos, disse aos policiais que estava indo buscar um enteado. O segundo ocupante, de 22 anos, que tentou fugir com o carro em movimento, alegou que estava de carona, mas não mencionou o destino.

A PM informou ainda que encontrou R$ 420,00 com os suspeitos. Os quatro foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos, além do veículo e quatro celulares, que serão submetidos a exames periciais.