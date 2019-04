PM prende suspeito por tráfico de drogas no Jardim Monte Cristo

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 34 anos, por tráfico de drogas no Jardim Monte Cristo, em Suzano. Com ele, foram apreendidos 173 epprendorf de cocaína, 91 invólucro de crack e R$ 72. O caso foi registrado na manhã de sábado (20).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 8h30, policiais realizavam patrulhamento no Jardim Monte Cristo, quando um indivíduo tentou fugir após avistar a viatura policial.

O suspeito foi detido. Com ele, foram apreendido R$ 72. As drogas estavam dentro de uma mochila, onde também tinha um papel com anotações do tráfico de drogas.

O suspeito confessou o crime e ainda disse que ganhava R$ 400 por dia para comercializar as drogas. Segundo ele, estava no local há mais de uma semana.