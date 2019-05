PM prende suspeitos por tentativa de roubo a moto no Jardim Dona Benta

A Polícia Militar (PM) prendeu, no domingo (26), dois suspeitos por tentativa de roubo a uma motocicleta no Jardim Dona Benta, em Suzano. Entre eles foi detido um jovem, de 16 anos. Outro suspeito tinha 22 anos. Com eles, foram apreendidos uma arma falsa e dois celulares. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Por volta das 07h14, policiais receberam informações que dois indivíduos tentaram roubar uma moto pelo bairro e fugiram. Após buscas, encontraram os suspeitos, que dirigiam uma moto no sentido oposto da viatura policial na Avenida Francisco Marengo. Os indivíduos tentaram fugir, mas perderam o controle e bateram em um carro que estava estacionado na via, no trecho do Jardim Dona Benta.

Em abordagem, nada foi encontrado com os suspeitos. No entanto, próximo ao local de onde caíram com a moto, foi achado uma arma falsa.

Questionados sobre os fatos, os indivíduos afirmaram que a arma era deles e confessaram que pretendiam usar a moto para ficar de "role" no bairro onde moram.