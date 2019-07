PM prende três suspeitos por furtos e roubos; ladrão é baleado durante perseguição

Três suspeitos foram presos, entre um deles baleado, por resistência policial, furto de veículos e roubos em Poá. Com um dos suspeitos, foi apreendido um revólver calibre 22. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (22).

Por volta das 6 horas, policiais encontraram um veículo Gol - produto de furto recente - com pelo menos dois indivíduos dentro. Os policiais tentaram abordagem. No entanto, eles fugiram. Após perseguição até a Rua Águas de São Pedro, os indivíduos saíram do carro e correram para um escadão cercado de mato e barracos. A polícia realizou um cerco no local e, com apoio de outras equipes, no alto do morro, pela Rua Delta, um outro veículo, também produto de furto, com dois criminosos, veio resgatar um dos suspeitos que havia fugido da polícia.

A polícia perseguiu os criminosos e, na Rua Associação Atlética Poaense, a equipe tentou interceptar o veículo no contrafluxo. Contudo, um dos criminosos, no interior do veículo, apontou para a viatura com um revólver. Neste momento, um dos policiais atirou na direção do carro. Os suspeitos fugiram.

Após buscas, a polícia localizou o segundo carro usado pelos criminosos na fuga, pela Rua Manoel Soares Guimarães. No carro, havia a marca de um disparo na lataria e manchas de sangue no interior do veículo. No momento, uma testemunha informou a polícia que três indivíduos, dentre eles um armado e outro que estava sangrando, abandonaram o carro e correram para dentro de um condomínio, localizado na Rua Nossa Senhora de Lourdes.

A polícia realizou buscas e encontrou três indivíduos escondidos nas escadas de um dos prédios do condomínio. Um deles estava baleado e foi socorrido ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Suzano, onde permance internado.

Um revólver, duas bolsas femininas - produtos de roubo, foram apreendidos pela polícia com os suspeitos.