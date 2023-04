Polícia apreende adolescente por roubar carro de professora em Suzano

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos que havia participado do roubo de um veículo momentos antes na frente de uma escola que fica no Boa Vista, em Suzano.

A detenção – realizada por policiais da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar de Suzano – aconteceu na quinta-feira (30), por volta das 23h30. Minutos antes da apreensão, uma professora da escola foi abordada por quatro indivíduos, três deles aparentando serem adolescentes, e um adulto que portava uma arma de fogo, em frente ao estabelecimento de ensino. Na ação, eles levaram o automóvel da vítima, uma bolsa contendo documentos pessoais e um celular.

Depois da fuga dos indivíduos, a vítima acionou a Polícia Militar, que passou a patrulhar as possíveis rotas de fuga dos indivíduos. Com o empenho de várias equipes, não demorou muito para que o veículo fosse localizado abandonado na Rua José Ferreira Neves, no Miguel Badra.

Os policiais, ao encontrarem o carro, receberam informações de populares sobre as características e sentido tomado pelos indivíduos que abandonaram o veículo. Os militares iniciaram as buscas e decidiram abordar os frequentadores de uma adega próxima ao local.

Entre os frequentadores, os policiais identificaram o adolescente que, ao ser questionado, acabou confessando sua participação no crime. Outro abordado, de 22 anos, portava um aparelho de telefone celular roubado em data anterior, sem relação com o crime ocorrido na frente da escola.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial onde o adolescente permaneceu apreendido depois de ser sindicado por ato infracional de roubo. O homem que portava o aparelho de telefone celular figurou como averiguado por receptação e foi liberado. O aparelho de telefone foi apreendido para exames periciais. Já o veículo, foi restituído à vítima.