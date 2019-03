Polícia Civil apreende 335 unidades de drogas em Suzano; dois suspeitos são presos

Policiais civis apreenderam na tarde desta segunda-feira (25) 335 unidades de drogas no Jardim Luella, em Suzano. Deste total, 69 unidades eram de maconha, 120 de cocaína e 146 de crack. Dois suspeitos, um de 21 anos e outro de 24 anos, foram presos.

Por volta das 13h30, policiais foram apurar possível tráfico de drogas nas imediações da Rua Brasil Para Cristo, localizada no Jardim Cacique. No local, os suspeitos realizando atividades típicas da prática do crime. Abordados, nada foi encontrado com um dos suspeitos, que era o "olheiro" do tráfico de drogas. Contudo, com o outro suspeito, a polícia achou as drogas e R$ 42. Tudo estava dentro de uma sacola vermelha. Além disso, na ocasião, o segundo suspeito estava sem identidade. A polícia foi até a casa dele e ainda encontrou uma pochete com mais drogas.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Central, onde o caso foi registrado.