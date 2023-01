Polícia Civil de Suzano busca identificar 'atirador misterioso' que tentou matar jovem no Jd. Europa

A Polícia Civil de Suzano busca identificar e capturar um indivíduo que teria tentado matar um jovem de 26 anos a tiros na noite do último sábado (21) na Rua Luís Carlos Talarico, no Jardim Europa, região Norte da cidade. O crime teria ocorrido “sem motivos” e por um “desconhecido”, segundo apontaram a vítima e o pai dela.

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (27) que um inquérito foi instaurado no 2° Distrito Policial da cidade para investigar o caso, mas até o momento ninguém foi identificado e preso.

No Boletim de Ocorrência, a vítima e o pai informaram que o suspeito estaria passando na rua quando parou para pedir informações sobre “para que lado ficava Suzano”. O homem, pelas vestimentas, aparentava estar em situação de rua, segundo as vítimas.

Enquanto o pai do jovem passava as informações, o indivíduo sacou um revólver e disparou contra o homem. Foram quatro disparos, acertando três no jovem, que entrou na frente do pai e acabou sendo baleado.

O suspeito, conforme relataram as vítimas, não anunciou assalto nem levou nada. O rapaz e o pai informaram que não possuem qualquer desavença com o autor dos disparos.

Depois de cometer o crime, o suspeito foi embora andando. Conforme aponta o Boletim de Ocorrência, quando a polícia chegou, o jovem estava ferido superficialmente nas regiões da cabeça, ombro e costela. Ele foi levado para o Pronto-Socorro Municipal.

Os militares não localizaram sinais dos disparos, projéteis e nem mesmo sangue no local. Nenhuma testemunha foi identificada. O caso segue sendo um mistério.