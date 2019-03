Polícia Civil detém mulher por tráfico de drogas na Vila Amélia

Uma investigação realizada por policiais de Poá resultou na prisão de uma traficante nesta segunda-feira (25) na Vila Amélia, em Poá. No total, a ação resultou na apreensão de 130 porções de entorpecentes entre crack, cocaína e maconha. De acordo com a Polícia Civil, o local alvo da ação é conhecido por abrigar pontos de venda de drogas.

A prisão da mulher é decorrente a uma investigação contra integrantes de uma facção, que age dentro e fora de presídios pelo país. A polícia suspeita que membros deste grupo criminoso esteja agindo no bairro, inclusive criando novos pontos de venda de drogas. O local já foi alvo de operações semelhantes, no entanto, os policiais não conseguiram prender ninguém.

Desta vez, a informação obtida pelos investigadores do distrito central era precisa. Relatos apontavam sobre um possível entrega de remessa de entorpecentes. E que esta atividade seria administrada por uma grávida, que assumiu cargo no crime organizado como gerente do narcotráfico.

Os policiais confirmaram as informações e, deste modo, prenderam a suspeita. A respeito do crime, a mulher admitiu ter assumido a responsabilidade na venda. Ela, porém, negou ter assumido um alto cargo na facção criminosa. E que só tinha função de entregar o pacote de drogas para ser vendido a dependentes químicos.

Segundo a polícia, a investigação vai continuar. O objetivo é que a prisão da suspeita possa dar andamento a outro desdobramento operação.