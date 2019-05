Polícia Civil identifica mandante de execução de funileiro na Estrada Fazenda Viaduto

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes divulgou nesta sexta-feira, 24, ter identificado o suspeito de encomendar o assassinato do funileiro Walfrido Francisco Chagas, 61 anos, em dezembro do ano passado, na Estrada Fazenda Viaduto, em Suzano. De acordo com o delegado Rubens José Ângelo, as investigações prosseguem para identificar o atirador.

O delegado explicou que o mandante do crime estava preso, por porte ilegal de arma de fogo, em razão de uma investigação do 22° Distrito Policial (DP) de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. “As investigações identificaram-o, inclusive obtivemos permissão da Justiça para quebra de sigilo telefônico”, disse Rubens.

Para o responsável pelas investigações, as conversas interceptadas foram cruciais para que, além de identificar o mandante do crime, pudessem descobrir o responsável por assassinar o funileiro. “Na época, a vítima foi atingidas por disparos de arma de fogo nas costas”.

Segundo o delegado, Chagas foi assassinado por ter se passado por integrante de uma facção criminosa. “Ele (vítima) teria obtido vantagem ilícita. Por isso, foi dada ordem para matá-lo”, informou o delegado.

Segunda execução

A morte do funileiro não é a única pela qual o suspeito deverá responder. Isto porque, segundo as investigações, ele também encomendou a morte de David Alves de Barros. O crime aconteceu em novembro do ano passado, na Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes.

“Agora, os esforços serão para identificar o atirador de aluguel e prendê-lo”, enfatizou Rubens.

A Justiça expediu mandado de prisão temporária contra ambos suspeitos.