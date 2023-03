Polícia Civil investiga assassinato de homem em porta de condomínio em Mogi

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes busca encontrar pistas que levem ao autor do assassinato de um homem de 38 anos na manhã de sábado (11) na porta de um condomínio que fica na Rua José Pereira, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima é Bruno Alvaro da Silva. Ele foi morto com um tiro na cabeça, na região da têmpora. A Polícia foi acionada por volta das 8 horas para ir ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local onde a vítima foi baleada.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a família da vítima, que não soube dizer o motivo do crime. O local foi isolado e a Perícia foi acionada. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.