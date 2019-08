Polícia Civil investiga grupo ligado ao tráfico de drogas em trechos sob do Rodoanel

A Polícia Civil de Poá lançou uma ofensiva contra um grupo ligado à distribuição e venda de drogas na cidade. Segundo a investigação, os traficantes agem no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) nas divisas de Poá, Itaquaquecetuba e Suzano. Até o momento, um adolescente foi detido e cerca de oito quilos em entorpecentes apreendidos.

A operação denominada 'Tiphon' - personagem da mitologia grega, em alusão a interferência na consciência- foi iniciada na última noite de terça-feira, 30. A primeira ação na divisa dos bairros Calmon Vianna e Monte Cristo, em Poá e Suzano, respectivamente. Na oportunidade, suspeitos foram abordados.

O passo mais importante ocorreu na manhã dessa quarta-feira, 31. Com disfarces, os policiais se posicionaram em locais estratégicos do Trecho Leste do Rodoanel. Foi então que, após algumas horas, dois suspeitos surgiram carregando uma mochila. A ação aconteceu na Rua Vitória, na Vila Varela.

De acordo com o delegado Eliardo Amoroso, responsável pela investigação, um dos suspeitos fugiu. "As equipes detiveram um menor infrator, com uma carga considerável de drogas e dinheiro. Mas, o comparsa dele fugiu. Dois dependentes químicos também foram capturados", explicou.

Após ser detido, o adolescente, que possuí um ato infracional por tráfico de drogas, afirmou ser morador da Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Disse ainda que estava na casa de um amigo, localizada na Vila Varela. Lá, foram encontrado aproximadamente sete quilos em entorpecentes, além de anotações da contabilidade do narcotráfico e uma máquina de cartões bancárias roubada.

De acordo com a Polícia Civil, as investigação seguem sob sigilo. Novas prisões e apreensões poderão ocorrer nos próximos dias.

BALANÇO

Em pouco mais de seis meses, a atual equipe do distrito central obteve resultados acima do esperado, como a prisão do 'maníaco da bíblia'.

De acordo com Eliardo, em cinco dos seis meses deste ano, o distrito central configurou, no sistema de produção da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, como o primeiro no quesito de produção, como prisões, mandados cumpridos, apreensão de drogas e flagrantes.