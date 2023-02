Polícia Civil prende homem apontado como autor de roubo a joalheria em Suzano

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (17) o homem apontado como o autor do roubo a uma joalheria que fica dentro do Shopping Glicério Boulevard, em Suzano, no dia 31 de janeiro deste ano.

O homem foi identificado e preso por policiais do 2° Distrito Policial de Suzano em cumprimento de um mandado de busca domiciliar. A detenção aconteceu na casa dele, que fica no bairro Parada XV de Novembro, região de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Um anel roubado da joalheria foi encontrado na casa do suspeito durante a prisão.

O caso aconteceu na manhã de 31 de janeiro. Câmeras de monitoramento da Aurum Joalheria flagraram um assaltante armado abordando uma funcionária. Depois de rendê-la, o homem conseguiu levar uma grande quantidade de joias da loja.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo – que não teve o nome e a idade divulgados – já possuía várias passagens pela Polícia. Ele já tinha, inclusive, participado de roubo a joalheria.

Para chegarem até o indivíduo, os policiais analisaram imagens do sistema de monitoramento de Suzano e identificaram uma motocicleta de cor laranja usada pelo suspeito instantes após o crime.

Foi decretada a prisão temporária do investigado. Além da detenção, a Polícia Civil apreendeu dois veículos que podem ajudar nas investigações do caso.

Polícia identificou motocicleta por câmeras. Foto: Reprodução

Motocicleta foi apreendida pelos policiais. Foto: Divulgação/Polícia Civil