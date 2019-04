Polícia Civil procura motociclista e motorista suspeitos de atropelar e matar idoso

A polícia procura pelo motociclista e o motorista suspeitos de atropelarem e matarem o aposentado Jesus Marra de Oliveira, 78 anos, na quarta-feira à noite, na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, região Norte de Suzano. De acordo com a investigação, os suspeitos fugiram sem prestar socorro ao idoso

Oliveira foi atropelado no início da noite de quarta-feira, por volta das 18h55. Testemunhas relataram que o idoso atravessa a via, quando foi atingido por uma moto e, em seguida, por um carro de passeio. Ambos fugiram sem prestar socorro ao idoso, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Investigadores devem retornar nesta semana ao local do acidente. A intenção é a de procurar possíveis câmeras de monitoramento, que tenham ter filmado o atropelamento e/ou a fuga da moto e do carro.

Caso sejam identificados, os suspeitos podem responder pelos crimes de homicídio culposo - quando não há intenção de matar -, omissão de socorro e fuga de local de acidente.

Quem tiver informações que levem à identificação dos suspeitos poderá enviá-la aos números 181 ou 190. O sigilo é absoluto.