Polícia cumpre mandado de prisão temporária contra influenciadora e irmãos em Suzano

Dois homens e duas mulheres foram presos na manhã desta terça-feira (9), em Suzano, suspeitos de participarem de uma quadrilha que aplicava golpes em agências bancárias em todo o território paulista. A reportagem do DS não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até o final desta reportagem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a ação ocorreu nos bairros Parque Alvorada, Vila Urupês e Parque Umuarama. Entre os presos, está a influenciadora Sabrina D’Avilla, que possui mais de 100 mil seguidores em uma rede social. Os demais presos são dois irmãos dela e uma cunhada. Os envolvidos tiveram a prisão temporária decretada.

As investigações foram iniciadas em 2023, após um caso de estelionato ocorrido em uma agência bancária do município. Entretanto, segundo a polícia, os suspeitos eram investigados desde 2013 e agiam em todo o Estado, segundo a polícia.Normalmente, as ações ocorriam aos fins de semana, quando os bancos tinham poucos movimentos.

Durante a ação, os policiais apreenderam cinco celulares.O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.