Polícia Militar apreende adolescentes por fugirem com moto roubada em Suzano

Dois adolescentes, 14 e 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar por ato infracional de receptação depois de tentarem fugir da abordagem policial em uma motocicleta roubada horas antes.

Segundo a Polícia Militar, a ação teve início quando, na madrugada de domingo (19), por volta das 2h40, policiais militares 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar se depararam com a motocicleta roubada transitando pela Avenida Governador Mario Covas, no Miguel Badra, em Suzano. O veículo estava ocupado por dois adolescentes que não obedeceram a ordem de parada e tentaram fugir da patrulha em alta velocidade por várias ruas do bairro até colidirem em um veículo que transitava na Rua Emília Barradas Simões.

Mesmo depois da colisão os infratores continuaram a fuga a pé, porém foram alcançados e detidos. Por conta das escoriações decorrentes da colisão, os adolescentes, que já possuíam anotações criminais por conta de crimes contra o patrimônio, foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Municipal e, depois do atendimento médico, foram conduzidos ao Distrito Policial, onde foram sindicados e permaneceram detidos por ato infracional de receptação.

A vítima, um autônomo 42 anos, informou em seu depoimento que horas antes transitava com a motocicleta na Estrada do Mandi, em Itaquaquecetuba, quando foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o roubo e fugiram.

Quando soube da apreensão da motocicleta, o homem compareceu ao Distrito Policial, mas não identificou os suspeitos como autores do roubo.