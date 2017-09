Polícia Militar de Ferraz prende suspeito de produzir, embalar e vender drogas

Policiais Militares (PMs) de Ferraz de Vasconcelos prenderam nesta quinta-feira (28) um suspeito de produzir, embalar e vender drogas. Ele foi abordado na Rua Ivanete Souza Rocha, no bairro Bandeirante. Depois da abordagem, os policiais seguiram à Guianases, onde fica localizada a casa do indivíduo. De acordo com as primeiras informações, o imóvel era utilizado como um ponto de venda de entorpecentes. No total, a ação resultou na apreensão de 1 quilo de cocaína, 100 gramas de maconha, R$ 916, além de produtos para o preparo da droga e pinos contendo cocaína.

A Polícia também disse que além dos produtos encontrados, o suspeito tentou evitar a falar o nome verdadeiro. Isto porque é foragido da Justiça de Minas Gerais. De acordo com a PM, o homem foi condenado por um homicídio. A data deste crime não foi citada.

Além disso, a polícia explicou que a ação teria iniciado depois da abordagem, ainda na cidade ferrazense. A ida à casa do suspeito foi motivada pelo encontro de embalagens e produtos para o preparo de drogas.

O caso será registrado no 68º Distrito Policial (DP) do Lajeado, em Guaianases.