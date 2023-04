Polícia Militar de SP apreende um milhão de reais em cocaína na região da Cracolândia

A Polícia Militar de São Paulo prendeu na noite desta terça-feira (11) um homem de origem angolana com 10,5kg na rua do Seminário, região da Cracolândia, no centro da capital.

A prisão foi realizada por policiais do 27ºBPM/M e 37ºBPM/M e o suspeito preso em flagrante por tráfico de drogas. O valor estimado da droga é em torno de um milhão de reais.

Durante Operação Impacto Centro Choque de Ordem, os policiais viram esse homem em atitude suspeita e na abordagem perceberam que suas malas tinham fundo falso. Nelas, foram localizadas cinco placas contendo substância aparentando ser pasta base de cocaína.

Foram apreendidos também as quatro malas que estavam com ele, o valor de 3.477 kwnzas angolanos, além de roupas. Ele foi encaminhado para sede da Polícia Federal.