Polícia Militar detém adolescente com mais de 500 porções de entorpecentes em Mogi

Policiais do 1° Pelotão da Força Tática, do 17° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), apreenderam nessa quinta-feira à noite, 4, um adolescente por suspeita de transportar entorpecentes. A ação aconteceu na Rua Santa Virgínia, na Vila Nova Estação, em Mogi das Cruzes. No total, 620 gramas de drogas foram apreendidos.

De acordo com a PM, o adolescente foi visto na entrada de um corredor, no entanto, fugiu correndo ao ver a presença dos policiais da Força Tática. A reação despertou suspeitas aos agentes, que o seguiram e conseguiram detê-lo.

Com o adolescente, os policiais encontraram 419 porções de crack, 208 buchas de maconha, 90 papelotes de cocaína, além de anotações do narcotráfico e R$ 371. A respeito do crime, o suspeito não quis dar nenhuma informação.

O jovem foi encaminhado ao distrito policial, onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.