Polícia Militar detém suspeitos de realizar assaltos em rotatória no Miguel Badra

A Polícia Militar deteve nesta sexta-feira, 9, três pessoas sob suspeita de roubar motociclistas em uma rotatória, na Avenida Governador Mário Covas Junior, no Miguel Badra, em Suzano. Uma moto foi recuperada. Segundo a investigação, em um desses assaltos, ocorrido esta semana, o grupo teria atirado contra uma vítima.

Dois adolescentes foram os primeiros a serem detidos, em uma moto vermelha roubada, na Rua Maria Pereira Spaolonzi, no Miguel Badra, segundo a PM. A moto na qual estavam era alvo de denúncia sobre direção perigosa. Para fugir da abordagem, eles chegaram até a invadir uma casa. O terceiro suspeito também foi detido nesta via.

De acordo com a polícia, a fisionomia dos três suspeitos batiam com as características de um grupo responsável por uma tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte - e um assalto. Todos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Foi então que, na delegacia, os policiais descobriram que o grupo tentou roubar e matar o dono de uma moto de luxo. Na ocasião, a vítima acreditou que a arma usada no crime fosse de brinquedo e, por isto, reagiu e empurrou um dos ladrões. Depois, foi alvo de tiros e pedras. Ele, porém, não foi atingido ou ferido.

Para a PM, o grupo age no local há dias. A suspeita é a de que escolheram essa área específica, porque é mais afastada do bairro e, também, há locais para se esconder. Até o fechamento desta reportagem, a polícia aguardava decisão para saber se os menores seriam apreendidos e o maior de idade preso.