Polícia Militar detém traficantes em áreas periféricas de Itaquá e Mogi

A Polícia Militar realizou duas ações contra a venda de entorpecentes em áreas periféricas de Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. No total, duas pessoas foram presas acusadas por tráfico de drogas.

O primeira alvo foi na Rua Orquídeas, no Jardim Viviane, em uma região conhecida como 'Morro do Zé Borges'. Os policiais flagraram um adolescente, em um ponto de venda de drogas, que fugiu ao vê-los. Houve perseguição a pé. Aos policiais, o jovem apontou o responsável por distribuir as drogas.

Nova busca foi realizada, sendo que, um homem foi encontrado em uma residência, próxima ao local da abordagem inicial. No total, a ação resultou na apreensão de 186 pedras de crack, 183 porções de cocaína, 96 porções de maconha, R$ 109, além de um caderno com anotações do narcotráfico.

Em Mogi

Já a segunda ação foi na Rua Augusto Regueiro, Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. O suspeito foi preso, após policiais flagrarem-no pulando o muro de um conjunto habitacional. Durante a fuga, o indivíduo arremessou uma sacola em cima de um telhado. A fuga logo foi frustrada, já que o suspeito foi alcaçado e preso.

Foi então que policiais da Força Tática verificaram a sacola plástica, a qual continha 211 porções de cocaína, 27 de maconha e R$ 68,20. O traficante foi preso em flagrante. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial (DP) de Jundiapeba.