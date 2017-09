Polícia Militar encontra corpo dentro de saco plástico na Marginal do Una

A Polícia Militar (PM) encontrou na madrugada deste sábado (30) o corpo de um homem, na Avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, em Suzano. De acordo com a polícia, o suspeito apontado como autor do assassinato foi detido horas depois na Rua José Cardoso dos Santos Filho, no bairro Miguel Badra.

De acordo com a polícia, o cadáver foi localizado dentro de um saco plástico, e com perfurações causadas por uma faca. A localização foi por volta das 2 horas da manhã. Depois do crime, horas depois, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu informações de que o suspeito do crime estaria em um bairro da cidade. O homem foi detido e confessou o crime após entrevista.