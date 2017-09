Polícia Militar encontra refinaria de drogas na Vila Correa; 3 pessoas são presas

A Polícia Militar (PM) encontrou nessa quinta-feira (21) uma refinaria de produção de drogas em Ferraz de Vasconcelos. O local ficava num terreno onde há outras residências, mas que não tem ligação com o tráfico de drogas. No total, foram detidas três pessoas – sendo um adolescente de 17 anos -, 11 pinos contendo cocaína, uma arma de brinquedo, além de produtos utilizados para o refino de entorpecentes, entre outras coisas como celulares e rádios automotivos.

A refinaria funcionava em uma casa alugada, localizada na Rua Carlos de Campos, na Vila Correa, em Ferraz. A Polícia disse que a ocorrência teve início durante a madrugada, depois da abordagem de um adolescente. Contra ele, os policiais disseram haver denúncias sobre o envolvimento com o tráfico de drogas e assaltos na cidade.

Na ocasião, o menor de idade negou ter envolvimento sobre os crimes. A PM indagou-o sobre o motivo de estar na via, principalmente por causa do horário. O suspeito disse que estava em frente à residência na qual mora.

Para a PM, os indícios do envolvido do adolescente eram fortes. Isto por causa das denúncias sobre a movimentação de pessoas, principal com perfil de dependentes químicos. Logo, a polícia solicitou o apoio de outras equipes policiais para verificar o imóvel.

Dois irmãos foram encontrados. A versão dada pelo adolescente foi corroborada pela dupla. Mas, a polícia manteve suspeita e continuou as buscas pela residência. Os policiais encontraram dentro de um colchão drogas, uma pistola falsa, além de produtos para o refino de drogas, como o bicarbonato de sódio, sulfato de alumínio, ácido sulfúrico. Além disso, a polícia encontrou 1,6 quilos de um produto branco, que se suspeita ser resultado da mistura dos produtos para adicionar a cocaína, além de um livro com instruções químicas.

Em relação às drogas, objetos e produtos para o refino de drogas, os três suspeitos negaram ter qualquer ligação. Todo material foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) de Mogi das Cruzes.

O caso será registrado na Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos.