Polícia Militar identifica em abordagem homem que importunava mulheres com carro de aplicativo

Policiais militares identificaram um homem, durante a abordagem, suspeito de importunar mulheres usando o próprio carro de aplicativo pelas ruas de Suzano. Ao menos duas mulheres foram vítimas deste homem, segundo a Polícia.

O indivíduo tem 31 anos e trafegava pela Avenida Major Pinheiro Froes, em Suzano, quando foi abordado e levado para o Distrito Policial. Contra ele, há duas denúncias de mulheres que afirmaram terem sido abordadas e obrigadas a escutar palavras de cunho sexual do suspeito.

A ação foi realizada por policiais da 4ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Um dos casos aconteceu no dia 5 de fevereiro, por volta das 7 horas, quando o indivíduo não só importunou uma mulher de 22 anos, mas impediu a passagem dela e abriu a porta do carro. A vítima abordou dois ciclistas e simulou ter parentesco com eles, espantando o homem.

O outro caso aconteceu quatro dias depois, em 9 de fevereiro. A vítima tem 25 anos e, por volta das 13 horas, estava andando em uma via da cidade quando o indivíduo se aproximou, abriu a porta do carro e começou a falar palavras de cunho sexual para a mulher. Ele ainda segurou a vítima pelo braço antes de ela conseguir se desvencilhar e entrar em uma barbearia próxima. Neste segundo caso, os frequentadores do estabelecimento conseguiram anotar a placa do veículo e chamar a Polícia Militar, que realizou a abordagem.

As duas vítimas e o agressor foram levados para o Distrito Policial. Ambas reconheceram o homem como autor do crime. Um Boletim de Ocorrência de importunação sexual foi registrado e o homem foi liberado após prestar depoimento.

Cuidado

Casos como esse são muito comuns, não só em Suzano, mas em todas as cidades do Alto Tietê. Por isso, a Polícia Militar reforça a importância de denunciar casos como esse.

O registro de condutas criminosas é muito importante para que os autores sejam identificados, indiciados e respondam criminalmente por seus atos.

Para casos de importunação sexual como esses, o número da Polícia Militar para denúncia é o 190.