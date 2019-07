Polícia Militar prende quadrilha suspeita de roubos na região Norte de Suzano

Uma quadrilha foi presa pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 12, em Suzano. As ações para capturar os integrantes do bando foram realizadas nos bairros Recreio Sertãozinho e Dona Benta. De acordo com a polícia, a hipótese é que o grupo estava cometendo crimes na região Norte da cidade e em Poá.

A caçada ao grupo se iniciou pela manhã, depois que uma informação dava conta de que três indivíduos teriam abandonado um carro na Rua Espiríto Santo, Rio Abaixo. Policiais foram à região e localizaram o veículo, que tinha sido roubado na quinta-feira à noite.

As buscas continuaram e dois suspeitos foram encontrados na Estrada Portão do Honda. A respeito dos fatos, a dupla confessou ter participado do roubo. E revelou detalhes sobre o paradeiro de mais dois comparsas. O terceiro suspeito também foi encontrado na região do Recreio Sertãozinho.

A partir daí, os três suspeitos passaram a dar mais informações sobre o roubo, como, por exemplo, o local onde esconderam a arma usada durante o assalto. A pistola falsa estava na laje de um imóvel, localizado no Jardim Revista. Outra informação foi da localização dos pertences da vítima.

Segundo a polícia, a última ação aconteceu no Dona Benta. O quarto suspeito foi preso no trabalho. Este, por sinal, foi quem revelou a residência na qual os objetos roubados foram escondidos, além de uma nova pistola falsa.

O grupo, sendo dois homens e dois adolescentes, foi encaminhado à delegacia. Até a publicação deste texto, o caso não havia sido encerrado. As armas falsas serão apreendidas.