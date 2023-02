Polícia Militar realiza operação nesta quarta-feira para aumentar segurança na região

Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

A Polícia Militar vai realizar, nesta quarta-feira (15), uma grande operação denominada “Operação Impacto Integrada do Alto Tietê”, que tem como objetivo proporcionar mais segurança para os moradores da região.

A operação inicia às 6 horas desta quarta-feira com efetivo ordinário e apoio do efetivo administrativo da Polícia Militar. Ela segue durante 21 horas e terminará às 3 horas de quinta-feira (16).

Os policiais vão atuar pela operação simultaneamente em todas as cidades do Alto Tietê. Às 15 horas, a operação passará a contar também com o reforço de unidades especializadas, como Batalhões de Choque, Batalhões de Polícia Rodoviária e de Policiamento de Trânsito, guardas municipais dos municípios, Regimento de Polícia Montada 9 de Julho e outras forças de segurança.

A Polícia Militar solicita que fatos criminais sejam denunciados pelo telefone 190 e registrados na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil.