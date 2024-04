Polícia prende suspeito de liderar quadrilha que invadiu casa de padre em Mogi

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes prendeu na manhã desta quarta-feira (10) um homem suspeito de liderar a quadrilha que invadiu e roubou a casa do Padre Alessandro, em Mogi das Cruzes. O crime ocorreu em fevereiro, no bairro Vila Oliveira. O homem foi o quarto suspeito a ser preso por envolvimento no caso. Outras três pessoas foram detidas anteriormente. Segundo as investigações, o homem trabalhava como pedreiro na casa da vítima e estava foragido. Seis pessoas foram identificadas.

Na ocasião, os criminosos levaram objetos como cálices e castiçais, jóias, perfumes, camisetas e uma quantia de R$ 16 mil em dinheiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a prisão faz parte da "Operação 02", que ocorre com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra os suspeitos no roubo à residência do Padre Alessandro. A pasta não forneceu detalhes da ação.