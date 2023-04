Polícia prende suspeito de participação na morte de quatro jovens em Ferraz

Policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) prenderam um homem de 53 anos suspeito de ser o mandante do assassinato de quatro jovens, com idades entre 16 e 19 anos, ocorrido em maio do ano passado na divisa entre Ferraz de Vasconcelos e Cidade Tiradentes, bairro da zona leste de São Paulo. Os corpos foram encontrados em uma área de mata na Estrada Sete Cruzes, já em Ferraz.

O crime teria ocorrido após um baile. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) representou pela prisão preventiva do homem.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado após uma denúncia anônima na madrugada desta terça-feira (11) na região do Brás, no centro de São Paulo. Ele foi detido com R$ 5 mil em dinheiro e drogas.

Ao ser preso, o homem, segundo a Polícia, apresentou um documento falso. No entanto, os policiais identificaram o suspeito como foragido da Justiça. Ele foi levado para o 8° Distrito Policial, no Brás. O caso foi registrado como captura de procurado, falsa identidade e tráfico de drogas.

O caso

Os quatro jovens foram encontrados mortos em Ferraz, no dia 20 de maio do ano passado. Eles foram executados a tiros. O caso teve ampla repercussão na mídia.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Suzano, sendo posteriormente identificados como sendo de Bruno Henrique Oliveira Santos, de 18 anos, Kelvin Renan Soares Goiano, de 19 anos, Kauan Alves Bonfim, de 19 anos, e Jonathan William Arruda, de 16 anos.

A Polícia Civil não informou a possível motivação do crime. O caso segue sendo investigado.