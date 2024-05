Polícia prende suspeitos de furtar artigos religiosos de capela em Mogi

Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar (PM) após furtarem artigos religiosos da capela São Sebastião, no Centro de Mogi das Cruzes. O caso ocorreu no último domingo (5).

A ocorrência chegou ao conhecimento do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM/12). Em posse das características dos suspeitos, os policiais iniciaram uma varredura e avistaram os dois homens na Rua Senador Dantas. O suspeitos estavam em posse de uma imagem grande e 38 imagens pequenas escondidas em um saco preto.

O suspeitos confessaram os furtos e, segundo a polícia, disseram que venderiam a um antiquário. As imagens foram reconhecidas pelo responsável de cuidar da capela. Todas são centenárias e avaliadas em R$ 12 mil. Os dois homens foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária juntos com as imagens furtadas e ficaram à disposição da Justiça.