Policiais da Força Tática recebem instruções sobre uso de armas não letais

Policiais da Força Tática do 17º, 32º e 35º Batalhão recebem nesta segunda-feira, 29, instruções sobre o uso de armas não letais, as famosas armas de choque ou spark. A atividade, que ocorre na sede do quartel em Suzano, é desenvolvida por uma empresa de tecnologias. De acordo com o setor de imprensa da PM na região, a demonstração de hoje servirá como uma espécie de atualização sobre o manuseio.

As instruções, tanto teóricas como práticas, tem como objetivo demonstrar, de modo real, as funcionalidades e benefícios do uso de armas de choque durante o atendimento de ocorrências, como, por exemplo, quando o indivíduo está agressivo, sob efeito de entorpecentes ou fora de si.

O evento também serviu como base para a apresentação de uma nova arma de choque, que foi desenvolvida pela empresa de tecnologias de armas não-letais. No final da instrução, os policiais deverão realizar um treinamento prático com o uso dos novos equipamentos.

Segundo o setor de imprensa, policiais da região já estão habilitados para o uso de arma de choque. Contudo, o número de agentes deve aumentar. Na região, há 280 aptos a utilizar armas não letais.