Policial é baleado após reagir a roubo em Mogi; suspeito de 17 anos também foi atingido e morreu

Um policial civil, de 45 anos, reagiu a um assalto e foi baleado em Mogi das Cruzes. Dois suspeitos, ambos de 17 anos, que estavam em uma moto, também foram atingidos. Um deles morreu durante a fuga, que terminou em Poá, em frente a uma padaria. O caso foi registrado na tarde deste domingo (31).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado em Poá, policiais foram chamados para atender um caso em que dois indivíduos tentaram praticar roubo a um policial civil em Jundiapeba, em Mogi. Em seguida foi informado que uma moto, com dois suspeitos, estaria trafegando pela Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66), subindo o Viaduto Ryu Mizuno, sentido Poá. Na ocasião, um dos suspeitos estava baleado, deitado no tanque de gasolina do veículo e até mesmo arrastando os pés no asfalto.

A via foi bloqueada pela polícia. Ao avistarem os suspeitos, policiais deram ordem de parada, porém, o segundo suspeito, que conduzia a moto, fugiu. Após perseguição até Poá, em frente a uma padaria, localizada no Centro, o suspeito parou e foi detido.

A polícia apreendeu, com o suspeito que dirigia a motocicleta, um revólver calibre 32, que possuía cinco estojos deflagrados. O adolescente também foi baleado, durante a tentativa de roubo, após trocar tiro com o policial em Mogi. Já o segundo suspeito, que também foi atingido, morreu no local.